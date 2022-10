Ruckus Over Dance in Pakistan: पाकिस्तान में इन दिनों एक महिला सिंगर की परफॉर्मेंस चर्चा का विषय बन गई है. हालांकि यह चर्चा महिला की तारीफ के लिए नहीं बल्कि विवादों की वजह से हो रही है. दरअसल, पेशावर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म करती एक महिला सिंगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला गाना गाने के साथ ही डांस भी कर रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही इसके विरोध में आवाजें उठने लगी हैं. कट्टरपंथी लोग इसे 'आपत्तिजनक' कह रहे हैं.

कॉलेज को जारी किया गाय नोटिस

वहीं, मामला बढ़ने पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जहां यह इवेंट हुआ था. इस नोटिस में कहा गया है, 'केएमयू के लोगो और नाम के साथ मंच पर इस तरह की गतिविधियां करना आपत्तिजनक है.' पाकिस्तानी मीडिया की मानें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में उक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तीन दिनों में इस मामले में जवाब देने को कहा है. जवाब न देने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है. इस बीच यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

NCS University Peshawar comes under fire after a video of an event held at the university goes viral#DialoguePakistan #NCS #University #Peshawar #VideoViral #SocialMedia pic.twitter.com/QQbiLBeCBc

