तालिबान के सवाल पर Imran Khan की बोलती बंद, RSS को बताया भारत-पाक के संबंधों में 'रोड़ा'

ताशकंद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) सेंट्रल-साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस (Central South Asian Conference) में भाग लेने के लिए ताशकंद पहुंचे. यहां उनसे जब भारत के साथ संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया.

दूसरी तरफ इमरान अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका और सीमापार आतंकवाद पर पूछे गए सवालों से बचते नजर आए.

जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) से पूछा गया, क्या बातचीत और आतंकवाद, दोनों साथ-साथ चल सकते हैं? इमरान खान ने कहा, 'मैं भारत से कह सकता हूं कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हम सभ्य पड़ोसियों की तरह रह सकें लेकिन हम क्या कर सकते हैं. आरएसएस की विचारधारा आड़े आ गई है?' इसके बाद इमरान खान सवालों से बचते नजर आए. इमरान खान से पूछा गया कि क्या तालिबान आपके नियंत्रण में नहीं है. आपके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं. इन सवालों का जवाब दिए बिना ही इमरान आगे बढ़ गए.

#WATCH Pakistan PM Imran Khan answers ANI question, 'can talks and terror go hand in hand?'. Later he evades the question on whether Pakistan is controlling the Taliban.

Khan is participating in the Central-South Asia conference, in Tashkent, Uzbekistan pic.twitter.com/TYvDO8qTxk

— ANI (@ANI) July 16, 2021