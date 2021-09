भारतीय ऑफिसर ने जब की पाकिस्तान की बोलती बंद, लोग बोले- स्नेहा मैम ने क्या बेइज्जती की है

नई दिल्ली: भारत के लोगों की प्रतिभा का पूरी विश्व कायल है. भारतीय मूल के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के मंच से भी दुनिया को भारत का अटल संदेश दिया है. ताजा मामले में जब पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) एक बार फिर भारत (India) के खिलाफ जहर उगलते दिखे तो विदेश विभाग (MEA) की अधिकारी और यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे (Sneha Dubey) ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई.

पाकिस्तान की एक और बेइज्जती

देश की इस युवा अफसर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का पर्दाफाश करते हुए उसे ‘फायर ब्रिगेड’ के वेश में आगजनी फैलाने वाला एक ऐसा देश करार दिया है, जो अपनी ही जमीन पर आतंकियों को पालता है. सोशल मीडिया पर जवाब देते उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #SnehaDubey

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, ये चौथा मौका था, जब हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत हुई. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सार्क के बाद अब स्नेहा दुबे ने इसकी बखिया उधेड़ी है. वहीं, एक और यूजर ने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हुए कमेंट किया है, स्नेहा मैम आपको मेरा ग्रैंड सैल्यूट है. इमरान खान की क्या अल्टीमेट बेइज्जती की है.

Watch: Young Indian Diplomat Sneha Dubey, First Secretary, Indian mission in UN slams Pakistani PM Imran Khan's UNGA speech. Highlights glorification of Osama Bin Laden as a matyr by Pakistani leaders. pic.twitter.com/6AlPzefgzw — Sidhant Sibal (@sidhant) September 25, 2021

आप भी देखिए नेटिजंस के गजब रिएक्शंस

Salute and Respect to Indian Diplomate Sneha Dubey, First Secretory.

You Exposed #TerrorStatePakistan in an excellent way#ImranKhan be like After getting tough reply from India.#imrankhanPTI #UNGA #ModiInUSA pic.twitter.com/yqBz2c1DJ0 — Gagan Deep (@GaganDeepSi1988) September 25, 2021

"where terrorists enjoy free pass " was the best line Well said Sneha Dubey ! Jai Hind ! https://t.co/qCduOixXSJ — (_Knights77) September 25, 2021

This is how you can shut Pakistan's mouth at the International forum. #SnehaDubey has killed it at the UN pic.twitter.com/f8aGY9N1bN — PoliticsSolitics (IamPolSol) September 25, 2021

इस विषय को लेकर हजारों जवाब आ चुके हैं. सोशल मीडिया पर मीम्स का सिलसिला भी जारी है.

India's REPLY to Pakistan at the #UNGA