बड़ी उम्मीद से अमेरिका पहुंचे इमरान खान, स्वागत के लिए कोई झांकने तक नहीं आया

नई दिल्ली : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों अपनी पहली आधिकारिक अमेरिका यात्रा पर हैं. रविवार सुबह इमरान खान अपने अधिकारियों के साथ पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए कोई भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पीएम इमरान खान को मेट्रो में बैठकर होटल जाना पड़ा. इमरान खान के स्वागत के लिए किसी भी अधिकारी का एयरपोर्ट पर न पहुंचना सुर्खियां बन गया है. खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

आइए देखते हैं किसने क्या कहा...

Not a single US official were present to receive @ImranKhanPTI at IAD airport. Neither he recieved any state protocol.

US showed him his AUKAT #ImranKhan pic.twitter.com/Zfn6ALKBkJ

— BJPBUZZ (@BJPBUZZ) July 21, 2019