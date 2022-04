इमरान खान करवाएंगे सरकार गिराने की साजिश की जांच, किया एक सदस्यीय आयोग का गठन

इस्लामाबाद: नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर पीएम इमरान खान (Imran Khan) को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं. पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करारा झटका लगा, अब सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल से उन्हें निराशा मिली है.

दरअसल पीएम इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने की कोशिश के मामले में विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एक आयोग का गठन किया था. इस आयोग की जिम्मेदारी सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को दी गई थी. लेकिन उन्होंने जांच करने से हाथ खड़े कर दिए हैं.

The government of Pakistan has suggested my name for the investigation of the letter gate.

I apologize to the head of the Lettergate Commission of Inquiry.

— Gen R Tariq Khan (@Pakistan_Tariq3) April 8, 2022