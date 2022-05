Watch: जब नेता ने तरबूज पर अपना नाम लिखाकर लोगों में बांटा...अजब PAK की गजब कहानी

Trending News: अभी तक आपने कई बार सुना होगा कि राजनीति क्या न करा दे, लेकिन पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वह कहावत बिल्कुल ठीक है और राजनीति आदमी को ऐसी ऐसी चीजें करने को मजबूर कर देती हैं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी नेता लोगों को तरबूज बांट रहा है. तरबूज पर उस नेता का नाम और पार्टी का नाम लिखा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

यह वायरल वीडियो पाकिस्तान के लाहौर का है. रिपोर्ट के मुताबिक तरबूज बांटने वाले जमात-ए-इस्लामी के नेता अहमद सलमान बलूच हैं. बलूच ने कुछ दिन पहले लोगों को एक कमरे में इकट्ठा किया. वीडियो में आप देखेंगे कि कमरे के अंदर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं. एक मेज पर बड़ी संख्या में तरबूज रखे हैं. इन पर नेता और उनकी पार्टी का नाम लिखा है. इसके बाद उन्होंने एक-एक कर सभी को तरबूज बांट दिया. अपने इस कार्यक्रम का पोस्ट भी अहमद सलमान बलूच ने खुद पोस्ट किया.

कुछ ही घंटों में उनके इस कार्यक्रम की फोटो वायरल होने लगी और यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. जहां कुछ लोगों ने इस भीषण गर्मी में नेता की ओर से तरबूज बांटने की तारीफ की, तो कुछ ऐसे भी थे जो उनकी आलोचना करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "वॉटरमार्क वाला तरबूज." कुछ लोग तरबूज को प्रोमो टूल के रूप में इस्तेमाल करने से आपत्ति जता रहे हैं.

Tarbooz politics. With his and party's name inked, Jamaat-e-Islami leader distributes watermelons in a Lahore constituency. pic.twitter.com/4rK0XtJHzp

— Naila Inayat (@nailainayat) May 16, 2022