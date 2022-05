Pakistan Politics: पाक पीएम के खास नेता ने ऑफर किया 50,000 रुपये का इनाम, राशिद की 'विग' फाड़ने की शर्त

PKR 50,000 Reward For Anyone Who Rips Off Rashid's Wig: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के खास असिस्टेंट हानिफ अब्बासी (Hanif Abbasi) ने एक अजीबो-गरीब टिप्पणी की है. हानिफ अब्बासी ने पूर्व गृहमंत्री शेख राशिद (Sheikh Rasheed Ahmad) के लिए बड़ा ही अटपटा सा बयान दिया है.

50,000 रुपये का इनाम

पाकिस्तान में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हानिफ अब्बासी ने कहा कि जो भी पूर्व गृहमंत्री शेख राशिद अहमद की विग (Sheikh Rashid Ahmed's Wig) फाड़ेगा और उन्हें लेकर आएगा, उसे इनाम के तौर पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

मस्जिद-ए-नबावी मामला

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएमएल-एन के नेता शाहिद अब्बासी (Shahid Khaqan Abbasi) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan), शेख राशिद और उनके भतीजे के मस्जिद-ए-नबावी मामले में शामिल होने की बात कही थी. एसएपीएम (SAPM) ने कहा कि वो पूर्व मंत्री शेख राशिद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, राशिद कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं.

शहबाज शरीफ के प्रतिनिधि मंडल का रास्ता रोका

मस्जिद-ए-नबावी (Masjid-e-Nabawi) मामले में शहबाज शरीफ के प्रतिनिधि मंडल की बेइज्जती की गई थी. एक वायरल वीडियो के मुताबिक वहां मौजूद तीर्थयात्रियों ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए और शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के प्रतिनिधि मंडल का रास्ता रोकने की कोशिश की.

