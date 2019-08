नई दिल्‍ली/इस्‍लामाबाद : कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री अनर्गल और भड़काऊ बयान देना जारी रखे हुए हैं. अब पाकिस्‍तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि अक्‍टूबर के आखिर या नवंबर-दिसंबर में भारत और पाकिस्‍तान के बीच जंग होगी. उन्‍होंने रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए यह भड़काऊ बयान दिया.

पाकिस्तान के मंत्री की गीदड़भभकी, कहा- विश्व युद्ध से भयानक होगी भारत-पाक जंग

मीडिया से बातचीत करते हुए शेख राशिद ने कहा कि 'अक्‍टूबर के आखिर या नवंबर-दिसंबर में भारत और पाकिस्‍तान के बीच जंग होगी. इसके लिए मैं कौम को तैयार करने निकला हूं. ये जरूरी नहीं की जंग हो, लेकिन जिस मोदी को समझने में बड़े सियासतदानों ने गलती की, वो मैंने नहीं की'.

देखें वीडियो...

BIG BREAKING: Pakistan Railways Minister Sheikh Rashid predicts #Pakistan- #India war in #October #November, While addressing media in #Rawalpindi, he said that decisive time for Kashmir’s struggle has come. “This is going to be the last war between both countries.” pic.twitter.com/oFgDoe3jVo

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 28, 2019