पाकिस्तान में बनी आम आदमी पार्टी, जानें कौन हैं पाक के 'केजरीवाल'?

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के बारे में तो आपने सुना होगा. अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से शुरुआत करके राजधानी की सत्ता हासिल की ये बात तो आपको पता ही होगी. लेकिन क्या आपको पता है केजरीवाल की तर्ज पर अब पाकिस्तान में भी आम आदमी पार्टी बन गई है. पाकिस्तान में आम आदमी पार्टी को शुरू किया है सेना के एक रिटायर्ड जनरल ने. आइए इस पार्टी के बारे में विस्तार से बताते हैं.

आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से इमरान सरकार के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है. पाकिस्तान के आर्थिक हालात को लेकर जमात-ए-इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन की तैयारी कर रही है. इस सबके बीच पूर्व सेना अधिकारी और राजनयिक रिटायर्ड मेजर जनरल साद खट्टक ने पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट (PAAM) पार्टी की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद सामंती राजनीति को खत्म कर आम आदमी को सत्ता में लाना है.

