TV पर गले मिलने के सीन को ON Air करने पर लगी रोक, पाकिस्तान में मच गया हंगामा

लाहौर: पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने शुक्रवार को एक अजीबोगरीब नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया, जिसके बाद देश में हंगामा हो गया. इसमें लोकल टीवी चैनलों को आदेश दिया गया कि वह अपने ड्रामों में गले मिलने के सीन (Hugging Scenes) को न दिखाएं.

हमारी सहयोगी वेबसाइट वियोन के मुताबिक, अथॉरिटी ने बताया कि ड्रामा में लगातार बढ़ रही अश्लीलता के कारण उन्हें देश भर से शिकायतें मिल रही हैं. इस वजह से यह कदम उठाया गया है. PEMRA ने सभी टीवी चैनलों को इन-हाउस मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से नाटकों की सामग्री की ठीक से समीक्षा करने का निर्देश दिया.

इतना ही नहीं, पेमरा ने नॉटिफिकेशन में बताया, 'सोसायटी के महत्वपूर्ण तबके का मानना ​​है कि ये ड्रामे पाकिस्तानी समाज की सच्ची तस्वीर को नहीं दिखा रहे हैं. नए आदेश के मुताबिक, ड्रामें में गले लगाना, प्यार से दुलारने वाले सीन, विवाहेत्तर संबंध, अश्लील, बोल्ड ड्रेस, बेड सीन और शादीशुदा कपल के रोमांटिक सीन में पाकिस्तानी समाज की इस्लामी शिक्षाओं और संस्कृति के खिलाफ है.'

अथॉरिटी ने सभी टीवी चैनलों को इन-हाउस मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से ड्रामों के कंटेंट को रिव्यू करने और दर्शकों और उनकी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें एडिट या बदलाव करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी सैटेलाइट टीवी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से ड्रामे में ऐसे कंटेंट को दिखाना बंद करना होगा.

PEMRA finally got something right:



Intimacy and affection between married couples isn’t “true depiction of Pakistani society” and must not be “glamourised”



Our “culture” is control, abuse and violence, which we must jealously guard against imposition of such alien values pic.twitter.com/MJQekyT1nH — Reema Omer (@reema_omer) October 22, 2021