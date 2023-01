भारत पर परमाणु हमला करने की तैयारी में था पाकिस्तान? अमेरिका के इस दिग्गज नेता का बड़ा खुलासा

Pakistan was preparing for nuclear attack on India: अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पाकिस्तान के बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि वह फरवरी 2019 में अपनी तत्कालीन भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से बात करने के लिए नींद से जागे थे.