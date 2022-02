इस्‍लामाबाद: पाकिस्‍तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मांशा (Pakistani Billionaire Businessman Mian Mansha) ने भारत-पाक रिश्तों (Indo-Pak Relation) को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है. मियां मांशा ने यह भी कहा कि यदि हम मिलकर कार्य करते हैं तो एक महीने में पीएम मोदी (PM Modi) पाकिस्‍तान का दौरा कर सकते हैं. पाकिस्तानी अरबपति ने कहा कि कोई भी स्‍थायी शत्रु नहीं होता, हमें भारत के साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है.

पाकिस्‍तान की बहुराष्‍ट्रीय कंपनी ‘निशात ग्रुप’ के प्रमुख मियां मांशा (Mian Mansha) ने दोनों देशों के बीच व्यापार पर बोलते हुए कहा कि 1965 की जंग के पहले तक भारत के साथ पाकिस्‍तान का 50 फीसदी व्‍यापार होता था. उन्होंने कहा, ‘हमें अब शांति की जरूरत है. भारत के पास अच्‍छी तकनीक है. हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हिंदुस्‍तान को दी जा सकती हैं. कोई भी स्‍थायी शत्रु नहीं होता. इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ चीजों को सुधारना होगा’.

#VIDEO #Pakistan business tycoon Mian Mansha suggested to the @GovtofPakistan to improve relations with India. Mansha know that #India- #Pakistan back channel talks are going on and said that if things went well, it would not take a month for @narendramodi to visit Pakistan. pic.twitter.com/CcEE92vtW1

