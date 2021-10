पाकिस्तान के 'कॉमेडी किंग' उमर शरीफ का निधन, 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

कराची: पाकिस्तान (Pakistan) के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ (Umer Sharif) का शनिवार को निधन हो गया. वह 66 वर्ष के थे. शरीफ जर्मनी (Germany) के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें एक एयर एंबुलेंस के जरिए हृदय संबंधी ऑपरेशन (Cardiac Surgery) के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था.

मशहूर हास्य कलाकार, अभिनेता, निर्माता और टेलीविजन हस्ती उमर शरीफ पिछले करीब एक साल से गंभीर रूप से बीमार थे. इस महीने की शुरुआत में शरीफ के परिवार ने प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के कार्यालय से इलाज के वास्ते अमेरिका जाने के लिए मदद मांगी थी. शरीफ कराची में जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहां से उन्हें एयर एंबुलेंस में भेजने में एक या दो दिन की देरी हुई क्योंकि वहां के डॉक्टर उन्हें इतनी लंबी यात्रा की अनुमति देने को लेकर असमंजस में थे.

शरीफ ने तीन शादियां की थीं और अंतिम समय में एयर एंबुलेंस में उनकी तीसरी पत्नी जरीन उनके साथ थीं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई हस्तियों ने शरीफ के निधन पर शोक जताया. शरीफ 1980 और 1990 के दशक में न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में भी मशहूर हुए. उन्होंने पुरस्कार समारोह, लाइव शो में भाग लेने के लिए कई बार भारत की यात्रा की. ज़ी टीवी के साथ भी उन्हें एक बार भारत में लाइव शो किया था, जिसमें बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई थीं.

Saddened to learn of Umar Sharif's passing. I had the good fortune of touring with him to raise funds for SKMT. He was one of our great entertainers and will be missed. My prayers & condolences go to his family.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 2, 2021