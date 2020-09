पाकिस्तान के पूर्व जनरल के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार को मिल रहीं धमकियां

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल असीम सलीम बाजवा (Asim Saleem Bajwa) के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार अहमद नूरानी (Ahmad Noorani) को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. नूरानी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. पत्रकार नूरानी ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें पिछले कुछ घंटों में 100 से ज्यादा मैसेज आए हैं जिसमें मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है. नूरानी ने हाल ही में पूर्व जनरल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किये थे. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बाजवा परिवार का कारोबार कई देशों में फैला हुआ है. इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना में खलबली मच गई थी.

During last few hours, i hav received more than 100 such mesgs informing that i wil b killed along with my children. I know about these accounts. Though FIA & its Cyber Crimes Wing always stood with criminals but upon my return to Pakistan after few days i wil move FIA once again pic.twitter.com/PMuHLRKFmN

— Ahmad Noorani (@Ahmad_Noorani) August 30, 2020