पाक राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम इमरान खान पहले से संक्रमित

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद देश के राष्ट्रपति भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं. पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और कहा कि वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

डॉ आरिफ अल्वी ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी. इसके बाद वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'मेरी कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. अल्लाह सभी कोविड-19 पीड़ितों पर दया बनाए रखे. वैक्सीन की पहली खुराक ले चुका हूं लेकिन एंटीबॉडी दूसरी खुराक लेने के बाद बननी शुरू होती हैं. कृपया सावधानी बनाए रखें.'

وازا مرضت فھوا یشفین

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے

I have tested positive for Covid-19. May Allah have mercy on all Covid affectees. Had 1st dose of vaccine، but antibodies start developing after 2nd dose that was due in a week. Please continue to be careful.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) March 29, 2021