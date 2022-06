Pakistan: पाकिस्तान की महिला को 3 साल बाद वापस मिला खोया हुआ बैग, वापसी की कहानी जान हो जाएंगे हैरान

Pakistani Man Honesty in News: आमतौर पर आज के समय में कहा जाता है कि अब ईमानदारी किताबों तक ही सीमित है, लेकिन समय-समय पर ऐसी खबर सामने आती रहती है जिसमें ईमानदारी की मिसाल कायम होती दिखती है. ऐसा ही एक मामला हाल ही में पाकिस्तान में सामने आया है. यहां एक महिला को 3 साल पहले खोया हुआ बैग वापस मिल गया है. महिला ने बैग लौटाने वाले को धन्यवाद कहते हुए यह कहानी ट्विटर पर शेयर की है.

खदीजा नाम की महिला ने ट्विटर पर इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा है कि, उसने 2018 में इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर अपना बैग खो दिया था. बैग में उसका आईपैड, किंडल और एक हार्ड डिस्क थी. इस हार्ड डिस्क में उसके फोन का पूरा बैकअप था. इसके बाद महिला ने बैग वापस मिलने और उसे लौटाने वाले के बारे में बताया है.

Just realised I never told twitter this bizarre story. In 2018 I lost my laptop bag at Islamabad airport after an exhausting flight. It had my iPad, kindle and a hard disk. The hard disk had all my phone's backup. I was devastated but I got over it.

खदीजा ने आगे लिखा है कि, "मैं अपने बैग और सामान को पूरी तरह भूल गई थी. पर पिछले दिनों झेलम में एक मोबाइल शॉप के मालिक का मेरे पास कॉल आया. उसने बताया कि मेरा बैग उसके पास है और वह उसे लौटाना चाहता है. उसने बैग झेलम में आकर ले जाने को कहा. जब मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहां से मिला तो उसने बताया कि, बैग के अंदर रखे हार्ड डिस्क से उसने नंबर निकलवाया है. इसके बाद मैंने अपने भाई को सामान लेने और उस शख्स को धन्यवाद कहने के लिए झेलम भेजा.

Then my brother drove all the way to Jehlum to retrieve the stuff and thank the guy. The man lived in a small village, had a tiny mobile shop and barely made a living. But he did everything within his power to return a lost item to its rightful owner.

— Khadija M. (@5odayja) June 22, 2022