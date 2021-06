Pakistan के YouTuber ने लड़कियों के साथ किया 'दुपट्टा लो' Prank; पहुंचा जेल, सोशल मीडिया पर भी हो रही आलोचना

कराची: पाकिस्तान (Pakistan) के गुजरांवाला में एक YouTuber को सिर पर दुपट्टा (Headscarf) न लेने वाली लड़कियों-महिलाओं के साथ प्रैंक करना भारी पड़ गया. पुलिस ने इस यूट्यूबर को जेल भेज दिया है. यूट्यूबर का नाम खान अली है और वह 'वेले लोग खान अली' (Vele Loog Khan Ali) नाम से YouTube चैनल चलाता है. वह अक्‍सर लोगों के साथ प्रैंक करते हुए अपने वीडियो यूट्यूब पर शेयर करता है. CPO गुजरांवाला ने अली की गिरफ्तारी के बाद उसकी हथकड़ी लगाए हुए एक फोटो ट्वीट की है.

बीती 02 मई, 2021 को भी उसने ऐसा ही वीडियो (Video) शेयर किया. इसमें अली ऐसी लड़कियों-महिलाओं के साथ प्रैंक कर रहा था, जिन्‍होंने अपना सिर दुपट्टे से नहीं ढंका हुआ था. दरअसल, मुस्लिम समुदाय में लड़कियां-महिलाएं अपना सिर दुपट्टे से ढंकती हैं लेकिन समय के साथ अब इसका चलन कम होता जा रहा है.

'दुपट्टा लो प्रैंक पार्ट 2' टाइटल वाले इस वीडियो में अली एक यूनिवर्सिटी के बाहर लड़कियों के पास जाकर कहता है कि वे अपनी मांओं, बहनों आदि को दुपट्टा पहनने के लिए कहें. फिर वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही कुछ लड़कियों को पैसे देता है और उस पैसे दुपट्टा लेकर पहनने के लिए कहता है. वीडियो में कुछ लड़कियां अली को थप्‍पड़ मारती नजर आती हैं तो कुछ उस पर चिल्‍लाती हैं.

Sick sick sick!!! This is not prank but harassment. This guy should be behind the bars. pic.twitter.com/92e93WsGIB

सोशल मीडिया पर इन वीडियो की लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं. वे इसे प्रैंक की बजाय महिलाओं का उत्‍पीड़न करार दे रहे हैं. इसे लेकर YouTuber के खिलाफ शिकायत भी कराई गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

Why is harassment funny to people? Why do people feel the need to force religion on someone before perfecting their own? If someone says stop, you STOP. Have some manners man.

Watched this disgusting prank (harassment) video and felt pity for those who have dealt with this smh.

— Alisha (@iamalishaa5) June 17, 2021