Pakistan में Rape के बढ़ते मामलों के पीछे Imran Khan ने बताई अजीब वजह, दुनियाभर में हो रही आलोचना

इस्‍लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (Pakistan PM) इमरान खान (Imran Khan) एक बार फिर अपने अजीबो-गरीब बयान को लेकर विवादों में फंस गए हैं. पाकिस्‍तान में रेप (Rape in Pakistan) के बढ़ते मामलों को लेकर उन्‍होंने ऐसा बयान दिया है, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है. खान ने कहा है कि पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के लिए महिलाओं के कपड़े कारण हैं.

पाकिस्‍तान के पीएम इमरान खान ने 'एक्सियोस ऑन एचबीओ' (Axios on HBO) को दिए इंटरव्यू में कहा है, 'यदि महिला बहुत कम कपड़े पहनती है, तो इसका पुरुषों पर असर होगा. हां अगर वे रोबोट हैं तो ऐसा नहीं होगा. यह कॉमन सेंस की बात है.' इस टिप्‍पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोग खान की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

इंटरनेशनल कमिशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की साउथ एशिया की कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने ट्वीट कर कहा है, 'प्रधानमंत्री इमरान खान का पाकिस्तान में यौन हिंसा के कारणों पर आया बयान बेहद निराशाजनक है जिसमें एकबार फिर उन्होंने पीड़ित को ही दोषी ठहराया है. यह साफ तौर पर घटिया है.'

Disappointing and frankly sickening to see PM Imran Khan repeat his victim blaming regarding reasons for sexual violence in Pakistan

Men are not “robots”, he says. If they see women in skimpy clothes, they will get “tempted” and some will resort to rape

Shameful!

