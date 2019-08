गिलगिट: विकास के नाम पर पाकिस्‍तान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्‍तान क्षेत्र में जमीनों, संपत्तियों और संसाधनों का अधिग्रहण किया गया है. इसके विरोध में वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी जमीनों के कब्‍जे पर मुआवजे की पाकिस्‍तान सरकार से मांग कर रहे हैं. गौरतलब है कि पाकिस्‍तान सरकार ने गिलगित एयरपोर्ट के निर्माण समेत विकास के नाम पर इस क्षेत्र की काफी जमीनों का अधिग्रहण किया है. उसी के विरोध में स्‍थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस बीच कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने से बौखलाया पाकिस्‍तान अब नई चाल चल रहा है. पाकिस्‍तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थगित करने का फैसला लिया है और भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को पाकिस्‍तान छोड़ने के लिए कहा है. यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री इमरान खान ने की. इस बैठक में पाकिस्तान के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व मौजूद था. इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने यह भी फैसला लिया है कि उनके राजदूत भी अब दिल्ली में नहीं रहेंगे. इसके अलावा पाकिस्‍तान ने 9 में से 3 एयरस्‍पेस भारत के लिए बंद करने का फैसला लिया है.

People hold protest in Gilgit-Baltistan demanding compensation for the land, property, and resources that were acquired by the Pakistan Government in the name of development including that of construction of Gilgit Airport, decades ago. (06.08.19) pic.twitter.com/a1gWD2GefK

