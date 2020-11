पाकिस्तान में लगे PM मोदी और विंग कमांडर अभिनंदन के पोस्टर, जानें क्या है मामला

लाहौर: भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) एक बार फिर से पाकिस्तान (Pakistan) में चर्चा का विषय बने हुए हैं. लाहौर में दोनों के कई पोस्टर लगाये गए हैं. हालांकि, इन पोस्टरों का उद्देश्य अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के खौफ का खुलासा करने वाले अयाज सादिक (Ayaz Sadiq) पर निशाना साधना है.

भारत समर्थक बताया

नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PMLN) के नेता अयाज सादिक को भी इन पोस्टरों में जगह मिली है. उन्हें कौम का गद्दार बताते हुए यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि सादिक के चलते पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. कुछ पोस्टरों में सादिक को वर्धमान के रूप में भी दिखाया गया है, जबकि कुछ में उन्हें भारत समर्थक बताया गया है.

पोस्टर बनाम पोस्टर

वहीं, नवाज शरीफ की पार्टी ने भी सादिक विरोधी पोस्टर के विरोध में कुछ पोस्टर लगाये हैं. पाकिस्तानी पत्रकार आदित्य राज कौल ने PMLN का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें सादिक की जगह इमरान खान की फोटो लगाई गई है. इस पोस्टर के जरिये PMLN ने इमरान खान पर कश्मीर को बेचने का आरोप लगाया है. उधर, सादिक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं था.

Pakistan’s PMLN makes a counter poster (editing earlier one) against Pakistan PM Imran Khan for selling Kashmir. This is turning out to be hilarious. PMLN says these banners with Imran Khan Niazi’s face with Wing Commander Abhinandan’s mustache should be pasted across Pakistan.pic.twitter.com/J7K4biDbWc

