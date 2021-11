इमरान चाहें जो कहें, PAK की जनता ने बताया सबसे बड़ी समस्‍या है- 'UPI'

87% People says country is in wrong way: आईपीएसओएस (IPSOS) की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान (Pakistan) के लोग बहुत परेशान है. मुसीबतों के अंबार के बीच 87 फीसदी लोगों का कहना है कि देश गलत दिशा में जा रहा है.