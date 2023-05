'शायद यह मेरा आखिरी ट्वीट...', इमरान ने क्यों कहा ऐसा, क्या होने वाला है पाकिस्तान में?

यह इमरान खान द्वारा "लंदन योजना" के बारे में बात करने के दो दिन बाद आया है और कहा कि सरकार उन्हें देशद्रोह के आरोप में 10 साल के लिए जेल में डालने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि सरकार उनकी पत्नी बुशरा बेगम को भी जेल भेजने की योजना बना रही है.

सोमवार को एक ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि जब वह जेल के अंदर थे तब हिंसा के बहाने अधिकारियों ने जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभा ली थी. उन्होंने कहा, "अब योजना बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे अपमानित करने और अगले दस वर्षों तक मुझे अंदर रखने के लिए कुछ राजद्रोह कानून का उपयोग करने की है."

So now the complete London plan is out. Using pretext of violence while I was inside the jail, they have assumed the role of judge, jury and executioner. The Plan now is to humiliate me by putting Bushra begum in jail, and using some sedition law to keep me inside for next ten…

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 14, 2023