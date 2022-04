2+2 Talks: आतंकवाद पर शहबाज को सीधा संदेश, रक्षा मंत्री बोले- आतंकवाद पर लगाएं लगाम

वॉशिंगटन: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) इस वक्त अमेरिका (US) के दौरे पर हैं. वहां से उन्होंने पाकिस्तान (Pakistan) के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के लिए संदेश भेजा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को खत्म करने का काम करें. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.

On new Pakistan PM Shehbaz Sharif, Defence Minister Rajnath Singh who's in Washington DC told ANI, " I just want to convey to him to curb terrorism...best wishes with him." pic.twitter.com/72pZi7yI6t

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जब भी द्विपक्षीय वार्ता होती है, आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है. हमने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता के दौरान उसी पर चर्चा की. अमेरिका की तरफ से आश्वासन का कोई सवाल नहीं है. हमने केवल चर्चा की है.

It's obvious that terrorism issue is raised whenever there are bilateral talks. We discussed the same (during 2+2 talks with US)... No question of assurance (by US), we only discussed: Defence Minister Rajnath Singh to ANI in Washington DC, on neigbouring nations Pakistan, China pic.twitter.com/9DG3IYDjx6

