Russia के Ukraine में तबाही मचाने के बाद China भी करेगा हमला? यहां घुसे 9 चीनी लड़ाकू विमान

Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन को चारों तरफ से घेरकर रूस लगातार हमला किए जा रहा है. दोनों देशों की सेनाओं में भीषण युद्ध जारी है. यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के कई सैनिक जान गंवा चुके हैं. इस बीच चीन भी तल्ख तेवर दिखाने लगा है. चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की है. आइये आपको बताते हैं चीन आखिर चाहता क्या है?

ताइवान ने खुद चीन की इस नापाक हरकत के बारे में खुलासा किया है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उसकी सैन्‍य रक्षा हवाई पट्टी पर चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी हरकत की हो.

ताइवान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसे के यूक्रेन पर हमला करते ही चीन ने अपने लड़ाकू विमान भेजे हैं. चीन ऐसा पहले भी कर चुका है. इससे पहले चीन ने बीते साल नवंबर में 27 लड़ाकू विमान ताइवान के सीमाई क्षेत्र में भेजे थे. जवाबी कार्रवाई करते हुए ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया था और चीनी विमानों को खदेड़कर देश की सीमा से बाहर किया था.

Taiwan defence ministry says 9 Chinese air force planes entered its air defence zone on Thursday RTRS#China #Taiwan #geopolitics #breaking

— Global Markets Forum (@ReutersGMF) February 24, 2022