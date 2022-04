Shanghai Lockdown: शंघाई में कोरोना से लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद लोग चीखते दिखे, Video वायरल

नई दिल्ली: कोरोना बीते ढाई साल से पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है. बीते कुछ दिनों से चीन के शंघाई शहर में एक बार फिर टोटल लॉकडाउन (Shanghai Lockdown) का फैसला लेना पड़ा. इस बीच लॉकडाउन का एक सप्ताह बीतने के बाद, लोगों को अपनी इमारतों में कैद, चिल्लाते हुए दिखाने वाला, एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने कोरोना लॉकडाउन को लेकर चीन के हालात बयां किए हैं.

शख्स ने की वीडियो की सच्चाई की पुष्टि

ट्विटर यूजर पैट्रिक मैड्रिड ने शनिवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में, लोगों को शंघाई में लॉकडाउन के एक सप्ताह के बाद अपनी खिड़कियों से बाहर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. मैड्रिड ने एक ट्वीट में कहा, 'यह वीडियो कल शंघाई, चीन में मेरे एक करीबी दोस्त के पिता द्वारा लिया गया था. उन्होंने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की.'

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz — Patrick Madrid (@patrickmadrid) April 9, 2022

डरावना है नजर आने वाला मंजर

दरअसल, लंबे समय से सख्त लॉकडाउन में रहने के चलते लोगों का गुस्सा स्थानीय अधिकारियों पर फूट पड़ा है. लोग अपने अपार्टमेंट्स से खड़े होकर चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अमेरिका के रहने वाले जाने-माने स्वास्थ्य वैज्ञानिक डॉ एरिक फीगल-डिंग ने भी शेयर किया है. वीडियो की सत्यता की पुष्टि करते हुए उन्होंने लिखा है, 'वीडियो पूरी तरह सत्यापित है. मेरे सूत्रों ने इसे सत्यापित किया है. शंघानी एक स्थानीय बोली है. चीन की 1.3 अरब आबादी में से केवल 14 करोड़ चीनी ही इसे बोलते हैं. मैं इस भाषा को जानता हूं क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ था.'

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022

बौखला चुके हैं लोग

इसके साथ ही एक और वीडियो शेयर करते हुए डॉ एरिग ने लिखा है कि अपार्टमेंट से चीन के लोग स्थानीय बोली शंघानी में चिल्ला रहे हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'लॉकडाउन के सातवें दिन शंघाई के निवासी अपने ऊंचे अपार्टमेंट्स से चिल्ला रहे हैं. चिल्लाने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि बहुत दिक्कतें होने वाली हैं. वो कहता है कि लोगों को ज्यादा दिन तक रोककर नहीं रखा जा सकता. वो कहता है कि त्रासदी होगी.'

7) Of course, Chinese govt doesn’t condone balcony singing or & protesting. And of course, a govt drone appears: “Please comply with COVID rules. **Control your soul’s desire for freedom**. Do not open window to sing.” yes the drone actually said that.pic.twitter.com/LSGOY9vQbz — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022

इसे भी पढ़ें: कोरोना: केंद्र ने 5 राज्यों को लिखी चिट्ठी, संक्रमण रोकने के लिए दी ये सलाह

चीन में चल रही है 'जीरो कोविड पॉलिसी'

आपको बता दें कि चीन में 'जीरो कोविड पॉलिसी' जारी है. इसलिए चीन के सबसे मशहूर और बड़ी आबादी वाले शहर शंघाई में कोविड के केस बढ़ते हुए देखकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने पूरे शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है. 5 अप्रैल से शंघाई को पूरी तरह बंद कर दिया है. शहर के 26 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है. शंघाई में रविवार को 25 हजार कोविड संक्रमण के मामले सामने आए.

LIVE TV