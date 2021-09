Sidharth Shukla की मौत से हर कोई हैरान, पाकिस्तान में भी Twitter पर छाए रहे

नई दिल्ली: बिगबॉस फेम अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत के बाद से हर कोई हैरान है. बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गजों से लेकर उनके फैंस इस अनहोनी से बेहद हैरान हैं. अभी भी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि हर रोज 3-3 घंटे जिम करने वाला, बेहद फिट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई. सिद्धार्थ की मौत से फैंस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत दुखी हैं.

भारत ही नहीं पाकिस्तान(Pakistan) में भी सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) Twitter के टॉप ट्रेंड में हैं. सिद्धार्थ की लोकप्रियता का अंदाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में भी उनके प्रशंसकों की भरमार है. पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट कर रहे हैं. एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने Twitter पर लिखा, 'बिग बॉस 13 के विजेता #SidharthaShukla का हार्ट अटैक से निधन. जीवन कितना अप्रत्याशित है इसका एक और उदाहरण.... हम आगे के बारे में कभी नहीं जानते. जीवन की गारंटी नहीं है लेकिन मृत्यु है... हम जीवन के लिए तैयारी करते हैं... योजनाएं बनाते हैं... बचत करते हैं..!!

Bigg Boss 13 winner #SidharthaShukla dies of heart attack. Another reminder of how unpredictable the life is.... we never know wt coming ahead. Life is nt guaranteed but the death is... upon all we still prepare for life more… make plans … do savings..!!

'सिद्धार्थ ने हमेशा सही का साथ दिया'

एक और फैंस ने लिखा, 'मैंने सिद्धार्थ को बिग बॉस 13 में पूरे सीजन सपोर्ट किया था. पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी लेकिन मैंने आसिम को छोड़कर सिद्धार्थ को चुना था. मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने हमेशा सही का साथ दिया. लेकिन उनकी मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं. मुझे यकीन नहीं हो रहा है.'

#SidharthaShukla

The person I support throughout bb13 .. whole world were against him ...I chose siddarth over Asim ..

Even he wasn't a Muslim ..

But the thing I loved the most he stood for the right

Unbelievable .. heart broken by hearing this

M shocked

Love from Pakistan pic.twitter.com/7VSqL8G1eu

