Surge In Porn: इस देश में पोर्न, स्पैम ट्वीट्स में उछाल; ये रही ऐसा होने की बड़ी वजह

Twitter searches for China bombarded by porn: चीन (China) को अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी (Zero Covid Policy) को लेकर अभूतपूर्व और भारी विरोध-प्रदर्शनों का लगातार सामना करना पड़ रहा है. खासकर सोशल मीडिया पर ट्विटर (Twitter) की बात करें तो किसी भी बड़े चीनी शहर को सर्च करने पर सबसे पहले अश्लील (Porn) और जुआ सामग्री दिखाने वाले स्पैन ट्वीट्स मिल रहे हैं.

एक्सपर्ट ने बताई वजह

एक चीन-केंद्रित डेटा एक्सपर्ट के मुताबिक, 'ट्विटर पर चीनी में बीजिंग/शंघाई/अन्य शहरों की खोज करने पर आप ज्यादातर एस्कॉर्ट्स/अश्लील/जुए के विज्ञापन देखेंगे और रियल टाइम और जेन्यून यानी सही सर्च रिजल्ट बाहर हो जाएंगे.' विश्लेषक ने एक ट्विटर थ्रेड में कहा कि पिछले तीन दिनों में इन स्पैम ट्वीट्स में 'महत्वपूर्ण' वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रमुख चीनी शहरों में विरोध की लहर दौड़ गई है.

ट्विटर ने संभाला मोर्चा

डेटा विश्लेषक ने पोस्ट किया, 'ये खोज परिणामों का एक छोटा सा नमूना भर है - जाओ और शंघाई में खोजो और आप हर कुछ सेकंड में नए स्पैम ट्वीट्स देखेंगे. इसलिए स्पैम खातों की संख्या कुछ सौ से अधिक है.' ट्विटर स्पैम मुद्दे के बारे में 'जागरूक था' और इसे हल करने के लिए काम कर रहा था.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सोमवार को अभूतपूर्व असंतोष का सामना करना पड़ा, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनकी जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ देशभर के शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया. हजारों की तादाद में डटे प्रदर्शनकारियों ने खुले आम शी जिनपिंग को पद से हटाने का आह्वान किया.

'शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो'

सीएनएन (CNN) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, झिंजियांग के पश्चिमी क्षेत्र के कई प्रमुख शहरों में से एक वित्तीय केंद्र शंघाई में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों में से कुछ प्रदर्शनकारियों ने चिल्लाकर कहा, 'शी जिनपिंग, पद छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ो.' इस वीडियो के वायरल होने से जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जनता का आक्रोश और भड़क गया. लोग सरकारी उपेक्षा और मदद के झूठे दावों के खिलाफ भी हमलावर नजर आए. लोगों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतर आए. उरुमकी में शुक्रवार रात तालाबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का आयोजन किया गया.

(एजेंसी इनपुट)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं