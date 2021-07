वाहवाही बटोरने के लिए PAK राष्ट्रपति Arif Alvi ने किया ‘मदद’ वाला ट्वीट पर उल्टा पड़ा दांव, लोगों ने लगा दी क्लास

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Arif Alvi) ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर कुछ ऐसा लिख दिया कि लोग उन्हें जमकर निशाना बना रहे हैं. दरअसल, इस्लामाबाद के कई हिस्से बाढ़ (Flood) का सामना कर रहे हैं. ऐसे में खुद को ज्यादा संवेदनशील दिखाने के चक्कर में आरिफ अल्वी ने एक ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि वे पीड़ितों की मदद के लिए अपनी नाव के साथ आने को तैयार हैं. राष्ट्रपति की इस पेशकश को लोग ‘मजाक’ के रूप में ले रहे हैं और उन पर लगातार तंज कस रहे हैं.

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Arif Alvi) का ट्वीट वायरल हो गया है. कुछ लोग इसे ‘मजाक’ करार देते हुए राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं. जबकि कुछ ने उनके लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया है. बता दें कि 2017 में जब कराची में बाढ़ आई थी, तब भी आरिफ अल्वी अपनी नाव लेकर लोगों की मदद के लिए निकल पड़े थे. हालांकि, उस वक्त वह राष्ट्रपति नहीं थे. आज जब वह देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, उनके एक इशारे पर पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ सकती है, तब उनका खुद नाव लेकर मदद की बात करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

Islamabad is my city just like Karachi and all other lovely cities of Pakistan.

I am confident that Islamabad's administration are doing their job well but if need be, I am ready with my boat pic.twitter.com/whOskBKsNf

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) July 28, 2021