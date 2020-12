Gilgit Baltistan: अब फोटोग्राफर को क्रेडिट नहीं देने पर हुई Imran Khan की फजीहत

इस्‍लामाबाद: गिलगित-बाल्टिस्‍तान (Gilgit Baltistan) को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की फजीहत का सिलसिला जारी है. पहले इमरान ने कैलिफोर्निया की फोटो को गिलगित-बाल्टिस्‍तान बताकर पोस्ट किया था और अब उन पर ‘चोरी’ का आरोप लगा है. चोरी इस लिहाज से कि उन्होंने जिन तस्‍वीरों को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, उनमें से फोटोग्राफर का नाम ही काट दिया. यानी खान ने उन खूबसूरत तस्वीरों के लिए वाह-वाही बंटोरने का प्रयास किया, जो किसी और ने खींची थीं.

Photographer ने कसा तंज

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan)की इस हरकत पर फोटोग्राफर अस्‍मार हुसैन (Asmar Husain) ने ऐतराज जताया है. उन्होंने बेहद शालीनता के साथ इमरान पर तंज कसा है, जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर इमरान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. हुसैन ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, ‘इन तस्‍वीरों को शेयर करने के लिए धन्‍यवाद सर. बहुत अच्‍छा होता यदि मेरे वॉटरमार्क को नहीं काटा गया होता और मुझे क्रेडिट दिया गया होता’.

Thank you sir @ImranKhanPTI for sharing my picture but it would have been great if my watermark haven’t being cropped & credits may have been given to me. https://t.co/HaeXsVQPbP

— Asmar’s Photography (@asmarhussain110) December 7, 2020