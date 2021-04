Pakistan में महंगाई से हाहाकार, चीनी का रेट 100 रुपये प्रति किलो के पार, विपक्ष ने कसा तंज

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की जनता इस वक्त महंगाई की मार झेल रही है. आटा, सब्जी, अंडे और चिकन के बाद अब चीनी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. पड़ोसी मुल्क में चीनी के दाम 100 रुपये प्रति किलो को पार कर गए हैं. आलम ये है कि सब्सिडी की दर पर चीनी लेने के लिए रमजान के महीने में भी रोजाना लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है. जिसके कारण अब विपक्ष ने इमरान खान सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ (Maryam Nawaz Sharif) ने इमरान खान सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने ट्विटर पर चीनी के लिए लाइनों में खड़े लोगों की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'लोग चीनी लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं. जिसे खरीदने के बाद हर शख्स के अंगूठे पर सयाही का एक निशान लगा दिया जाता है. इस तस्वीर में जाली सरकार का असली चेहरा देखा जा सकता है.’

People queued up to buy sugar. An indelible ink mark on the thumb of every buyer is being put after the purchase. The true face of jaali government can be seen in this picture. pic.twitter.com/VjGk2PGMtE

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 17, 2021