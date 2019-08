UN में पाक पत्रकारों ने पूछा सवाल, भारत के एंबेसडर ने हाथ मिलाकर की बोलती बंद, देखें VIDEO

संयुक्‍त राष्‍ट्र: न्‍यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मसले पर हुई अनौपचारिक चर्चा में भारत को बदनाम करने की चीन और पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित हुई. इधर बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूएन में भारत के एंबेसडर सैयद अकबरुद्दीन ने कर पाकिस्‍तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी.

दरअसल इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए पाकिस्‍तानी पत्रकारों के एक के बाद एक 3 सवालों के जवाब दिए. तीसरा सवाल पाकिस्‍तानी पत्रकार ने पूछा आप पाकिस्‍तान के साथ कब बातचीत कर रहे हैं. इसके जवाब में सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, लीजिए सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं. मैं आप तीनों से हाथ मिलाकर इसकी शुरुआत करता हूं. इसके बाद लोगों की हंसी छूट गई. अकबरुद्दीन ने इसके बाद तीनों पाकिस्‍तानी जर्नलिस्‍ट्स से उन्‍होंने हाथ मिलाया.

#WATCH : Syed Akbaruddin, India’s Ambassador to UN says,"so, let me start by coming across to you and shaking hands. All three of you," to a Pakistani journalist when asked,"when will you begin a dialogue with Pakistan?" pic.twitter.com/0s06XAaasl

इससे पहले पाकिस्‍तानी पत्रकारों ने पूछा, आप कहते हैं कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच बातचीत होगी, लेकिन भारत ने बातचीत के सभी रास्‍ते बंद कर दिए हैं. इस पर सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, ये एक सामान्‍य प्रक्र‍िया है. लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देकर आप बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते. पहले आतंकवाद बंद करना होगा, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी.

Syed Akbaruddin, India’s Ambassador to UN says,"so, let me start by coming across to you and shaking hands. All three of you," to a Pak journalist when asked,"when will you begin a dialogue with Pakistan?"

He also added, ‘Stop terror & we will talk to you’ #UNSC #PakHumiliated pic.twitter.com/88Iv1lJQ2f

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) August 16, 2019