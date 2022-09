Pakistan vs Afghanistan: पाकिस्तानी मौलवी की सलाह पर तालिबान आगबबूला, कहा- 'शराबी थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका नाम बदल लो'

Controversy between Pakistan and Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती जा रही है. समय-समय पर अलग-अलग मुद्दों पर दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक बार फिर ऐसा कुछ हुआ जिसे लेकर दोनों देश के नेता आपस में भिड़ गए हैं. दरअसल, यह विवाद पाकिस्तान के एक मौलाना के उस सुझाव के बाद शुरू हुआ जिसमें उसने अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद नबी को अपना नाम बदलने का सुझाव दिया था. इसे लेकर अब तालिबान के एक सीनियर ऑफिसर ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

#Taliban official Mubeen Khan: Pakistan deliberately delays our fruit exports at border crossing. Thank God we won't need Karachi or Gwadar ports anymore. IEA signed agreement with #Iran to use #Chabahar port. Pakistan always harms Afghanistan no matter who is in power. pic.twitter.com/45tUF5fKl4

— SAMRI (@SAMRIReports) September 19, 2022