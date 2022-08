China Taiwan Tension: ताइवान को लेकर और बढ़ी बौखलाहट, भारत से ड्रैगन बोला- दुनिया में सिर्फ एक चीन है और...

China to India: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) की ताइवान यात्रा (Taiwan visit) से सहमे चीन (China) की बौखलाहट बढ़ गई है. इस घटनाक्रम से भड़के ड्रैगन ने ताइवान (Taiwan) को लेकर भारत (India) पर निशाना साधा है. नई दिल्ली (New Delhi) में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उस चीन का अविभाज्य हिस्सा है.

भारतीय पर निशाना दुनिया से ये अपील

अमेरिकी स्पीकर की ताइवान यात्रा से पैदा हुए तनाव की रिपोर्टिंग को लेकर चीनी अधिकारी ने भारतीय मीडिया पर भी निशाना साधा है. चीन के अधिकारिक बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारतीय मीडिया ताइवान से संबंधित रिपोर्टों में जिम्मेदार रवैया अपनाएगा. आपको बताते चलें कि ये वही चालबाज चीन है, जो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपना दावा करता है. तो उसे किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं दिखाई पड़ता. लेकिन इस मामले में संयुक्त राष्ट्र (UN) के बयान का हवाला देकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अफसर पूरी दुनिया से एक चीन सिद्धांत (Once China Policy) का पालन करने की अपील कर रहे हैं.

भारत पर निशाना

चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जिओजियान ने संयुक्त राष्ट्र के बयान को रिट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है. ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है. एक-चीन सिद्धांत पर भारत सरकार की सहमति और आधिकारिक स्थिति है. आशा है कि भारत की ओर से ताइवान को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाया जाएगा. वहीं ताइवान के सवाल के ऐतिहासिक पहलुओं का सम्मान किया जाएगा.

There is but one China in the world, Taiwan is an inalienable part of China's territory. The one-China principle is an int'l consensus &official position of Indian government.

August 4, 2022