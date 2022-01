पाकिस्तान दुनियाभर के रईसों को दे रहा है बसने का ऑफर, जानिए इस फैसले के पीछे की वजह

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) ने ब्रिटेन (UK), अमेरिका (US) और कनाडा (Canada) समेत दुनियाभर में बसे रईसों के लिए नई योजना बनाई है जिस पर देशव्यापी बहस हो रही है. दरअसल इस्लामाबाद की सत्ता पर काबिज पीटीआई की इमरान खान सरकार ने अमीर और रसूखदार विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना की पेशकश करने का फैसला किया है.

पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये फैसला देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ मुल्क की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास को रफ्तार देने के लिए हुआ है. देश के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर इस योजना की जानकारी दी है. उन्होंने कहा, यह योजना नयी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप है, जिसे शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने जारी किया था.

दरअसल इस स्कीम यानी ऑफर के तहर इमरान खान अमीर अफगानों को भी आकर्षित करना चाहते हैं, जो बीते साल काबुल में तालिबान के कब्जे में आने के बाद तुर्की और मलेशिया जैसे देशों में पलायन कर चुके हैं या ऐसा करने की तैयारी में हैं.

In line with new Nat Security policy through which Pak declared GeoEconomics as core of its Nat security doctrine,Government has decided to allow Permanent residency scheme for foreign nationals,new policy allows foreigners to get permanent resident status in lieu of investment

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) January 14, 2022