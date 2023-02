Turkey Earthquake: तुर्की में आपदा के बीच पाकिस्तान की एक हरकत और हो गई इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती

Earthquake In Turkey: तुर्की (Turkey) और सीरिया (Syria) में विनाशकारी भूकंप (Earthquake) आया है. इस जलजले में दोनों देशों के 15 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इस बीच, पाकिस्तान (Pakistan) की एक हरकत से उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) की इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो गई है. इतना ही नहीं पाकिस्तान के अपने लोग भी शहबाज शरीफ को ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल, पड़ोसी देश की सूचना मंत्री मरियम नवाज ने जानकारी दी थी कि शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर जा रहे हैं. जिसके बाद तुर्की की तरफ से जवाब आया कि वह यात्रा पर आ रहे पाकिस्तानी पीएम को होस्ट नहीं कर सकता है. हालांकि, विरोध के बाद शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा टल गई.

आपदा में अवसर तलाश रहा था पाकिस्तान!

बता दें कि पाकिस्‍तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर बुधवार को जाएंगे. उनके साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी जा सकते हैं. दावा किया गया कि शहबाज शरीफ भूकंप के बाद पैदा हुई इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ सहानुभूति जताने वहां जा रहे हैं. पाकिस्‍तान-तुर्की के बीच बहुत गहरे संबंध हैं और शहबाज शरीफ ने आपदा के इस मौके का फायदा उठाना चाहा पर ये बैकफायर कर गया.

तुर्की के लोगों ने किया शहबाज की यात्रा का विरोध

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा के ऐलान के बाद उनकी आलोचना शुरू हुई. इस बीच, तुर्की के प्रधानमंत्री के पूर्व स्पेशल असिस्टेंट आजम जमील ने ट्वीट कर लिखा कि तुर्की ऐसे समय में सबसे आखिरी चीज चाहेगा कि उसको मेहमानों की देखभाल करनी पड़े. कृपया राहत कर्मचारी ही भेजें.

The last thing Turkey wants at a time like this is to look after state guests. Please send relief staff only.

— Azam Jamil اعظم (@AzamJamil53) February 7, 2023