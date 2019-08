पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे अमेरिकी शांति दूत खलीलजाद

इस्लामाबादः अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका के विशेष दूत जैलमे खलीलजाद गुरुवार को पाकिस्तान आएंगे. वे यहां तालिबान के साथ बातचीत में अब तक हुई प्रगति पर पाकिस्तानी नेताओं को जानकारी देंगे. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान और अमेरीकी पक्ष आगामी कुछ दिनों में बातचीत दोबारा शुरू कर सकते हैं. खलीलजाद ने बताया कि वे बातचीत के लिए कतर जाएंगे और इस बीच पाकिस्तान में ठहरेंगे.

खलीलजाद ने ट्वीट किया, "मैं इस्लामाबाद में कुछ देर रुककर दोहा जाऊंगा. जिस समझौते पर हम काम कर रहे हैं उसे लेकर दोहा में अगर तालिबान अपना काम करता है, तो हम भी अपना काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे."

I’m off to Doha, with a stop in Islamabad. In Doha, if the Taliban do their part, we will do ours, and conclude the agreement we have been working on.

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 31, 2019