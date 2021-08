Video: Afghan से गाड़ियां लूटकर Imran Khan को गिफ्ट कर रहा Taliban, पराई गाड़ी पर नजर आई PAK की Police

इस्‍लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पुलिस (PAK Police) किस हद तक गिर सकती है, इसका एक उदाहरण सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को लूटी हुई गाड़ी चलाते दिखाया गया है. यहां गौर करने वाली बात ये है कि गाड़ियां तालिबान (Taliban) ने अफगान सुरक्षाकर्मियों से लूटी थीं. यानी तालिबान अफगान पुलिसकर्मियों की नई-नई गाड़‍ियां छीनकर उन्हें पाकिस्‍तान पुलिस को दे रहा है और पाकिस्तानी शान से उन्हें चला भी रहे हैं.

अफगानिस्‍तान (Afghanistan) के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्‍ता फवाद अमन (Fawad Aman) ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पाक-तालिबान दोस्ती की पोल खोल दी है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ‘अफगान पुलिस की एक फोर्ड रेंजर गाड़ी पाकिस्‍तान की सड़कों पर चल रही है. तालिबान आतंकी इन वाहनों की अफगानिस्‍तान से तस्‍करी करके उसे पाकिस्‍तान के सुरक्षा बलों को सौंप देते हैं. तालिबान इस्‍लाम के लिए बल्कि इस्‍लामाबाद के लिए लड़ रहा है’.

An Afghan Police Ford Ranger being driven on the streets of #Pakistan. The terrorist Taliban smuggle these vehicles from #Afghanistan and hand them over to the security forces of Pakistan. Taliban does not fight for Islam, rather they fight for #Islamabad. pic.twitter.com/uV8qXgZNJs

— Fawad Aman (@FawadAman2) August 1, 2021