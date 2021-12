लाहौर: तेज स्पीड में ट्रेन ले जा रहे ड्राइवर को अचानक दही (Dahi) खाने की तलब लगी. उसने आव देखा न ताव, रास्ते में एक कस्बा दिखने पर बीच में ही ट्रेन रोककर अपने असिस्टेंट को दही खरीदने भेज दिया.

असिस्टेंट कस्बे में गया और आराम से चहलकदमी करते हुए दूध-दही बेचने वाली एक दुकान देखी. वहां पर मोलभाव कर उसने दही (Dahi) खरीदी और फिर मजे के साथ घूमते हुए वापस ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया. दही पहुंचने के बाद ड्राइवर को चैन आया और उसने ट्रेन को आगे के सफर के लिए रवाना किया. ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है.

#WATCH| Video shows A #Pakistan Railways Driver stopped the train out of course in #Lahore to buy some yogurt.

A video of an assistant driver of a train stopping the locomotive to fetch yogurt has gone viral leading to his suspension on the directives of Pak Railway Minister. pic.twitter.com/DdCoVJ2okz

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) December 7, 2021