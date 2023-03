Holi in Pakistan: पाकिस्तान के इस प्रांत में जमकर उड़े रंग-अबीर, होली के जश्न में डूबे हिंदू-मुस्लिम

51 फीसदी हिंदुओं की आबादी

हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी सिंध में होली के जश्न में शरीक हुए. अमरकोट और थार के रेगिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने गरबा करके होली का जमकर जश्न मनाया. कहा जाता है कि थार और उमरकोट दो ऐसी जगह हैं, जहां हिंदू और मुसलमान बेहद प्यार-मोहब्बत से रहते हैं. दोनों दीवाली और ईद में शामिल होते हैं. अमरकोट में हिंदू आबादी 51 फीसदी और मुसलमानों की आबादी 48 फीसदी है.

