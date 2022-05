Viral Video Pak MP: तीसरी पत्नी पर टूट पड़ा ये पाक सांसद, कहा- अल्लाह नहीं करेगा माफ

Pak MP Angry On His Third Wife: पाकिस्तान के सांसद आमिर लियाकत (Aamir Liaquat) के बेडरूम वीडियो के वायरल होने के बाद नेता अपनी तीसरी बीवी (Daniya Shah) पर बरस पड़े. दरअसल इस वीडियो के लीक होने का संबंध आमिर लियाकत अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह से जोड़ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लीक हुआ वीडियो

आमिर लियाकत के बेडरूम वीडियो ने सोशल मीडिया (Social Media) पर तहलका मचा रखा है. हाल ही में आमिर की तीसरी बीवी दानिया ने कोर्ट में तलाक (Divorce) की याचिका डाली है. आमिर की बीवी ने अपने पति पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जबरदस्ती न्यूड वीडियो शूट करने की बात कही है.

ट्विटर पर दी प्रतिक्रिया

वीडियो लीक (Leak) होने के बाद आमिर लियाकत ने ट्विटर के सहारे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो लीक करने वाले का इस पर क्या रवैया है. हर नागरिक के सम्मान की रक्षा करने वाली न्यायपालिका (Judiciary) कहां है. साइबर क्राइम विंग ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग एडल्ट्री में शामिल हैं वो अच्छे हैं और निकाह (Marriage) चुनने वाले बुरे हैं.

दानिया शाह पर लगाया आरोप

सांसद ने अपनी तीसरी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दानिया ने पाक रिश्ते को तार-तार कर दिया. ये वीडियो मेरा मजाक उड़ा रही है. दानिया ने सभी दायरों की हदें पार कर दी हैं. सांसद के मुताबिक इस वीडियो को मॉर्फ (Morph) करके प्रोपेगेंडा (Propaganda) किया जा रहा है. जबकि दानिया आमिर के आरोपों को सिरे से नकार रही हैं.

क्या कहती हैं सांसद की तीसरी पत्नी?

दानिया कहती हैं कि उन्हें ये वीडियो किसी ने भेजी है. वो बिना किसी पर कीचड़ उछाले अपने पति से तलाक (Divorce) चाहती हैं. दानिया ने भी अपने पति पर शराब और ड्रग्स (Drugs) लेने के आरोप लगाए हैं. इसके अलावा दानिया ने कहा कि आमिर लियाकत उनसे ऐसे वीडियोज बनवाते थे और विदेश के लोगों को भेजते थे.

