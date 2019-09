नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्‍तानी हुकूमत समेत वहां की मीडिया भारत विरोधी बहसों में बिजी है. ऐसे ही एक कार्यक्रम में जब टीवी पर लाइव बहस हो रही थी तो शिरकत कर रहे एक विश्‍लेषक प्रोग्राम के बीच में बैठे-बैठे ही कुर्सी पर गिर गए. फिर क्‍या था, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया. कुछ लोगों ने जहां सहानूभूति दिखाई तो कई अन्‍य यूजर ने मजे ले लिए.

दरअसल ये मामला 16 सितंबर का GTV चैनल से जुड़ा है. वीडियो के मुताबिक कश्‍मीर मुद्दे पर बहस हो रही थी. तभी अचानक विश्‍लेषक मजहर बरलस अपनी कुर्सी से अचानक गिर पड़े. इससे वहां मौजूद सभी लोग भौचक्‍के रह गए. चलो, ये तो महज हादसा था लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं उसके बाद एंकर के रिएक्‍शन पर की जा रही हैं. कुछ लोगों ने एंकर के रिएक्‍शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि होस्‍ट ने जो किया, वैसा नहीं होना चाहिए था. कुछ ने कहा कि एंकर ने सहज रिएक्‍शन दिया.

The moment when a senior analyst fell off to the ground after his chair collapsed during a show on GTV. The scene suggests that the incident observed during a live broadcast. But reaction of the host is very pathetic and can’t be appreciated anyway. pic.twitter.com/gjP5gYJc4v

— Arshad Yousafzai (@Arshadyousafzay) September 16, 2019