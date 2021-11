चीन में बच्चे पैदा करने से क्यों डर रहे हैं लोग? बर्थ रेट के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

बीजिंग: दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला चीन भी अपनी आबादी को लेकर चिंता में है. आबादी को लेकर जारी किए गए एक नए आंकड़े ने जिनपिंग सरकार को भी चिंता में डाल दिया है. वैसे तो चीन में पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी. बाद में इसे हटा लिया गया लेकिन इसके बाद भी वहां पर बच्चों का जन्म दर (Birth Rate) बुरी तरह से गिर गया है. हाल ही में जारी हुए चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि, चीन में बच्चों का जन्म दर 2020 में 1% से भी नीचे गिर गया है, जो पिछले 43 सालों में सबसे कम बच्चे के जन्म की दर को दर्शाता है.

जन्म दर में भारी गिरावट

चीन के न्यूजपेपर ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में एक सरकारी आंकड़ों को प्रकाशित किया है. चीन के सरकारी विभाग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा है कि, साल 2020 में जन्म दर प्रति 1 हजार लोगों पर 8.52 दर्ज की गई है, जो पिछले 43 सालों में सबसे कम है. इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि, फिलहाल CCP सरकार बच्चों के जन्मदर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब चीन में तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत दी जा चुकी है, वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से बच्चों का जन्म दर बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीम भी निकाली गई हैं. चीन के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात ये है कि, तमाम सरकारी स्कीम के बाद भी 2020 में देश में नेचुरल ग्रोथरेट घटी है.

चीनी लोग नहीं पैदा करना चाहते बच्चे

जन्म दर देश की कुल जनसंख्या में नए जन्मे बच्चों की संख्या होती है, जबकि, ग्रोथ रेट में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और जन्म लेने के बाद बच्चों की मौतों को लेकर तैयार किया जाता है.पिछले साल जारी चीन की सरकार के एनबीएस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 में चीन में जन्म दर 10.48 प्रति 1,000 थी. लेकिन एनबीएस का नया जनसंख्या डाटा चीन की जनसांख्यिकीय समस्याओं (Demographic Problems) की ओर इशारा करता है, जो कम जन्म और देश की बढ़ती उम्र को बताता है. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि, चीन में जन्म दर पिछले कई सालों से लगातार गिरती जा रही है और वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील देने के बाद भी चीन के लोग बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हैं.

इन वजहों से घट रही चीन की आबादी

बीजिंग स्थित थिंक-टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन (Think Tank Center for China and Globalization) के जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हुआंग वेनझेंग ने कहा कि, 'जन्मदर कम होने के पीछे तीन बड़ी वजहें हैं. पहली वजह है बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं की संख्या में कमी, दूसरा कारण तेजी से शहरीकरण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या और तीसरा सबसे बड़ा कारण टीकाकरण सहित कोरोना महामारी का प्रकोप.'

सेना में शामिल होने को भी नहीं मिल रहे युवा

गौरतलब है कि चीन, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 2016 में वहां की सरकार ने दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने के बावजूद भी चीन में युवा आबादी तेजी से कम हो रही है और जन्म दर में गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, चीन में तो पिछले कई सालों से जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है और अब स्थिति ये है कि, देश की सेना में शामिल होने के लिए भी चीन को युवा नहीं मिल रहे हैं.

निजी जीवन में चीन की सरकार का दखल ज्यादा

पिछले 10 सालों में चीन में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख बच्चों का जन्म हुआ है, जो कि एक औसत आंकड़े से काफी कम है. इसी साल मई महीने में चीन में विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी. लेकिन फिर भी चीन में नव विवाहित लोग जल्दी बच्चा पैदा करने पर विश्वास नहीं रखते हैं. इसके पीछे एक बड़ी वजह चीन का तानाशाही शासन भी है, जिसने लोगों पर इतने नियम लाद रखे हैं, कि लोगों के लिए अपनी जिंदगी का फैसला करना भी मुश्किल हो गया है.

