Indian Activist ने Bindi पर कहा कुछ ऐसा, पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची, Social Media पर जवाब देने की मची होड़

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) में इन दिनों बिंदी (Bindi) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इसकी वजह है भारतीय एक्टिविस्ट सोनम महाजन (Sonam Mahajan) का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बिंदी नहीं मिलने की बात कही थी. सोनम के ट्वीट का जवाब देने की पाकिस्तानियों में होड़ लग गई है. वो यह साबित करने में लगे हैं कि भारतीय महिलाओं (Indian Women) के माथे की शोभा बढ़ाने वाली बिंदी पाकिस्तान में भी आसानी से उपलब्ध है.

इंडियन एक्टिविस्ट सोनम महाजन (Sonam Mahajan) ने हाल ही में बिंदी (Bindi) को लेकर एक ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था, ‘मुझे एक पाकिस्तानी पत्रकार से पता चला कि इस्लामाबाद में बिंदी नहीं मिलती. फिर, मैंने रियाद में रहने वाली अपनी एक दोस्त से बात की और उसने मुझसे बताया कि यहां हर तरह की बिंदी उपलब्ध है. अब समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के सामाजिक ताने-बाने पर हंसना है या उसकी कट्टरता पर रोना है’.

I recently learnt from a Pakistani journalist that you don’t find bindis in Islamabad and then, I spoke to a friend living in Riyadh and she told me that you get all types of Bindis there.

Can’t tell whether to laugh at Pakistan’s social fabric or to cry at its bigotry.

— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) July 10, 2021