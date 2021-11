कोहली की ट्रोलिंग से पाकिस्तान को मिला मौका, देखिए क्या-क्या बोल रहे हैं लोग

इस्लामाबाद: टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान (Pakistan) के हाथों भारत (India) की हार और उसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) पर जुबानी अटैक ने पाकिस्तानियों को जहर उगलने का मौका दे दिया है. अपना ‘घर’ महफूज करने में नाकाम पाकिस्तानी अब भारतीयों को नसीहत दे रहे हैं. कुछ ने तो कोहली को पाक शिफ्ट होने का निमंत्रण भी दे डाला है. दरअसल, पहले दो मैचों में टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन के बाद से कप्तान कोहली ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. कुछ लोगों ने तो उनकी मासूम बेटी को लेकर भी आपत्तिजनक कमेंट किए हैं. इसी को मुद्दा बनाकर पाकिस्तानी बयानबाजी कर रहे हैं. पाक में ट्विटर पर #ViratComeToPakistan ट्रेंड कर रहा है.

पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यूजर्स विराट कोहली (Virat Kohli) को अपने देश आमंत्रित कर रहे हैं. इसमें आवाम से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटी और राजनेता भी शामिल हैं. पाकिस्तानी टेलीविजन होस्ट वकार जारा (Waqar Zaka) ने ट्वीट कर कहा कि विराट कोहली की बेटी को लेकर आपत्तिजनक कमेंट से यह साबित होता है कि कई भारतीय अपने सुपरस्टार के लिए विनाशकारी मानसिकता रखते हैं. उन्होंने विराट कम टू पाकिस्तान हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि पाकिस्तान आपके साथ है, आपकी बेटी पाकिस्तान की इज्जत है, हम कभी किसी सुपरस्टार के परिवारों को बदनाम नहीं कर सकते.

After recent @imVkohli daughter incident it’s proved many Indians carry a destructive mindset for their own superstars. #ViratComeToPakistan Pakistan is with you , your daughter is Pakistan’s respect , we can never defame families of any superstar

Pakistan is safe for its minorities. We respect your professional Cricket & we respect your family. Have we ABUSED any team that has defeated Pakistan? We NEVER attack the families of our players if they lose a match. HINDUTVA will destroy India. #ViratComeToPakistan

