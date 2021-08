पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर शर्मनाक हरकत, भीड़ ने महिला के कपड़े फाड़े; हवा में उछाला

लाहौर: पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस (Independence Day of Pakistan) पर लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में एक महिला टिकटॉकर और उसके साथियों से मारपीट की गई. भीड़ ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और हवा में उछाला. मामला तूल पकड़ने के बाद लाहौर पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

This woman was groped, assaulted, and harrased by hundreds of men while she was enjoying herself just like everyone on 14th of August making tik tok video.

The mob picked her up, threw her in the air, and laughed.

Lkin please is k baray mn bat na kren mulk ki bzti ho gi pic.twitter.com/Rlcxzuk0O7

