US China Tension: ताइवान पहुंचीं इस तेजतर्रार सांसद की चीन को दो टूक, कहा - 'Xi मुझे डरा नहीं सकते'

US China Tension: अमेरिका की राजनेता और रिपब्लिकन पार्टी (Republican Party) की सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न (Marsha Blackburn) एक सरकारी दौरे पर ताइवान (Taiwan) की राजधानी ताइपे (Taipei) में हैं. एक महीने के भीतर किसी अमेरिकी राजनेता की ये चौथी ताइवान विजिट है. यह अमेरिकी डेलिगेशन ऐसे समय ताइवान पहुंचा है जब चीन पहले से ही नैंसी पेलोसी की विजिट से बुरी तरह भड़का हुआ है.

'शी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते': मार्शा

खबरों के मुताबिक 'ड्रैगन' का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमेरिका ने अपने एक और नेता को ताइवान भेजकर ताइपे को हर सूरतेहाल में अपना समर्थन देने की बात दोहराई है. इस बीच अमेरिका सांसद ने ताइवान पहुंचते ही सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि वो 'शी' से नहीं डरती हैं क्योंकि शी जिनपिंग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं. सीएनएन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ताइपे पहुंचते ही मार्शा ब्लैकबर्न ने ट्वीट किया, 'बीजिंग को संदेश देने के लिए अभी ताइवान में उतरी हूं कि हमें धमकाया नहीं जा सकता है. अमेरिका दुनिया भर में स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ है और हमारे राष्ट्र और हमारे सहयोगियों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा.'

Thank you, @iingwen, for your strong leadership in standing up against the Chinese Communist Party.

The United States supports Taiwan and its freedom-loving people. pic.twitter.com/hNGADUk1ZJ

— Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 26, 2022