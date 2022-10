China latest political update: चीन की राजनीति में फिलहाल तो एक ही शख्स की तूती बोलती है. दरअसल चीन में कम्‍युनिस्‍ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में शी जिनपिंग की मौजूदगी में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला. दरअसल पार्टी के एक महत्वपूर्ण आयोजन में मौजूद कुछ लोग उस वक्त सन्न रह गए जब चीन के पूर्व राष्‍ट्रपति हू जिन्ताओ को पार्टी कांग्रेस के बीच से जबरन उठाकर बाहर कर दिया गया. हू जिन्ताओ को जब निकाला गया, उस समय चीन के ग्रेट हॉल में समापन समारोह चल रहा था.

हाथ पकड़कर उठाया और घसीटकर बाहर कर दिया

इस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत 79 साल के सीनियर लीडर हू जिन्ताओ ग्रेट हॉल में आगे की सीट पर बैठे थे. उनके ठीक आगे राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) बैठे हैं. अचानक दो लोग पूर्व राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के नजदीक पहुंचते हैं और उनका हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं.

क्यों हुआ ऐसा वजह साफ नहीं

हू जिन्ताओ को किन परिस्थित‍ियों में निकाला गया, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है. पर वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड जिन्ताओ को जबरदस्ती हाथ पकड़कर निकाल रहे हैं. इस दौरान बूढ़े जिन्ताओ विरोध करते हैं लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है.

आप भी देखिए वीडियो

Drama in China as former president Hu Jintao is escorted out of the closing ceremony pic.twitter.com/AzsqUJWuFx

— Dan Banik (@danbanik) October 22, 2022