आर्मी चीफ के PoK वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लगी मिर्ची, बोले- 'बात कम, काम ज्यादा करो'

नई दिल्ली: लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Chowdhury) ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को लेकर नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (Manoj Mukund Naravane) का उपहास उड़ाया. कांग्रेस नेता ने उन्हें कम बात करने और अधिक काम करने की सलाह दे डाली.

कांग्रेस सांसद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, ''नए सेना प्रमुख, संसद ने पहले ही 1994 में पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) पर सर्वसम्मती से प्रस्ताव को अपनाया था, सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और दिशा दे सकती है. यदि आप पीओके पर कार्रवाई करने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं आपको सीडीएस और पीएमओ इंडिया के साथ बातचीत करने का सुझाव दूंगा. कम बात करो और काम ज्यादा करो.''

@ New Army Chief,

Parliament already had adopted unanimous resolution on #POK in 1994, Govt is at liberty to take action and may give direction. If you are so inclined to take action on POK, I would suggest you to confabulate with CDS, and @PMOIndia. Talk Less, Work More

— Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) January 12, 2020