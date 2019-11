महाराष्ट्र: शिवसेना कल पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा, NCP देगी साथ: सूत्र

मुंबई: महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की ओर से सरकार बनाने से मना करने के बाद शिवसेना इसकी पहल कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि शिवसेना सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है. माना जा रहा है कि शिवसेना की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ डील हो गई है. एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी, वहीं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस शिवसेना-एनसीपी के गठबंधन की सरकार को बैक से सपोर्ट कर सकती है.

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार शाम को कहा कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, उन्होंने कह दिया मतलब समझिए वही होगा, चाहे वह किसी भी कीमत पर हो.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Party chief Uddhav Thackeray ji clearly said today that Chief Minister will be from Shiv Sena. If Uddhav ji has said so, then it means that there will be CM from Shiv Sena, at any cost. #Maharashtra pic.twitter.com/SXk6Y1ILWp

— ANI (@ANI) November 10, 2019