दौड़ते हुए संसद भवन पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल, इंटरनेट पर छाई तस्वीरें

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) की बुधवार को एक तस्वीर सामने आई है जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. इस तस्वीर में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री को अपनी कार से उतरते ही संसद भवन में अंदर की ओर दौड़ते हुए देखा जा रहा है. इसको लेकर ट्विटर और फेसबुक यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

इंटरनेट पर वायरल तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि सदन की कार्रवाही में पहुंचने में देरी न हो जाए इसलिए पीयूष गोयल संसद परिसर में अपनी गाड़ी से उतरते ही भवन में अंदर की ओर भागते हैं. केंद्रीय मंत्री को अचानक दौड़ता देख वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं.

Guess who is the Union Min running faster than the bullet train????

Ooooo Man..... I do it everyday to reach office .....

गुजरात के बारदोली से बीजेपी सांसद प्रभु बसावा ने पीयूष गोयल की इन तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर कर लिखा, ''नव भारत के ऊर्जावान मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी कैबिनेट मीटिंग की समाप्ति के बाद भागते हुए संसद में पहुंचे ताकि प्रश्न काल में देर ना हो जाए.''

कर्नाटक के उडुपी-चिकमंगलुरु सीट से बीजेपी सांसद शोभा कारनदलाजे ने भी ट्वीट में लिखा, ''समय की पाबंदी और अनुशासन का पालन. कैबिनेट मीटिंग में भाग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी प्रश्नकाल के लिए समय पर पहुंचे हुए!'' बीजेपी सांसद ने लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जी के नेतृत्व ने सभी को नया भारत बनाने के विचार को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है.''



Adherence to PUNCTUALITY & DISCIPLINE!

Union Minister @PiyushGoyal Ji is rushing to be on time for Question Hour, after attending a cabinet meeting!

Prime Minister @narendramodi Ji's leadership has inspired everyone to dedicate themselves to the idea of building a #NewIndia. pic.twitter.com/Oe1vV0OUyE

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) December 4, 2019